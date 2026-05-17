Agritractors a Staffoli

Il 13 e 14 giugno 2026, Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, ospiterà la seconda edizione di Agritractors. L'evento, dedicato alla cultura contadina, si svolge dal 2024 e ha già attirato un pubblico numeroso. Durante le due giornate, saranno presenti più di 100 trattori, con appassionati che parteciperanno all'esposizione e alle attività in programma. La manifestazione si svolge nel centro di Staffoli, coinvolgendo diverse aree della frazione.

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Il 13 e 14 giugno 2026 Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, ospiterà la nuova edizione di Agritractors, l'evento dedicato alla cultura contadina che, nato nel 2024, è già diventato un appuntamento fisso capace di radunare oltre 100 trattori e centinaia di appassionati.Organizzata da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agritractors, oltre 100 trattoristi a Staffoli per celebrare tradizione e comunitàUna festa dove si è rinsaldata la tradizione e l'identità di un paese. La seconda edizione di Agritractors a Staffoli, alla fine ha richiamato più di cento trattoristi con i loro mezzi nel fine ... gonews.it Torna Agritractors, la festa del trattorista a StaffoliPer il secondo anno consecutivo l' 1 e il 2 giugno torna Agritractors a Staffoli, la manifestazione che ha al centro i trattori e la vita contadina. Nata da un'idea di Luca Lotti, staffolese ... gonews.it