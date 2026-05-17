Agritractors a Staffoli
Il 13 e 14 giugno 2026, Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, ospiterà la seconda edizione di Agritractors. L'evento, dedicato alla cultura contadina, si svolge dal 2024 e ha già attirato un pubblico numeroso. Durante le due giornate, saranno presenti più di 100 trattori, con appassionati che parteciperanno all'esposizione e alle attività in programma. La manifestazione si svolge nel centro di Staffoli, coinvolgendo diverse aree della frazione.
Il 13 e 14 giugno 2026 Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, ospiterà la nuova edizione di Agritractors, l'evento dedicato alla cultura contadina che, nato nel 2024, è già diventato un appuntamento fisso capace di radunare oltre 100 trattori e centinaia di appassionati.Organizzata da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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