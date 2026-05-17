Affari Tuoi è tra i programmi più seguiti del palinsesto della Rai. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino registra in media oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Come tutti i programmi, però, anche il game show andrà in vacanza tra poche settimane. Secondo quanto trapelato in rete, le ultime puntate di Affari tuoi andranno in onda a fine luglio sui teleschermi di Rai 1. Stefano De Martino cederà poi il timone a Marco Liorni, che debutterà nella prestigiosa fascia dell'access prime time. Il conduttore presenterà una versione rinnovata de L'eredità, il popolare game show del preserale di Rai 1. Il gioco dei pacchi andrà in vacanza da fine luglio sui teleschermi di Rai 1. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi sospeso su Rai 1: ecco da quando e perché

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Affari Tuoi sospeso il motivo dietro la cancellazione della puntata

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