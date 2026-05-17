AEW | Darby Allin difende ancora il titolo questa volta contro lo spauracchio Guevara

Durante l’ultima puntata di Collision, prima di Double or Nothing, si è svolto il match principale per il titolo tra Darby Allin e Sammy Guevara. La gara si è conclusa con la stipulazione No Count-Out, mantenendo il titolo in gioco. Darby Allin ha difeso con successo il suo titolo, affrontando l’avversario Guevara. La sfida si è conclusa senza interruzioni fuori dal ring, confermando la validità del match e l’esito finale.

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L’ultima puntata di Collision prima di Double or Nothing si è chiusa con il main event titolato tra Darby Allin e Sammy Guevara, disputato con stipulazione No Count-Out. Lo show è andato in onda dal Wicomico Civic Center di Salisbury, Maryland. La cronaca del No Count-Out Match. Sammy Guevara ha preso il controllo dell’incontro prima ancora del suono della campana, colpendo Allin con una stomp sulla testa mentre il campione era inginocchiato davanti al titolo. Da lì in poi lo sfidante ha gestito gran parte dell’azione: ha trascinato Allin all’esterno, ha preparato un tavolo nella rampa e si è arrampicato in cima a una scala per schiantare il campione con una senton bomb attraverso il legno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Darby Allin difende ancora il titolo, questa volta contro lo spauracchio Guevara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Darby Allin || I Fell || Custom Titantron 2026 Sullo stesso argomento AEW: Darby Allin batte Brody King e mantiene il titolo mondialeL’episodio di Dynamite del 29 aprile, andato in scena all’EagleBank Arena di Fairfax (Virginia), si è chiuso con un’altra serata da guerriero per... La vittoria del titolo AEW da parte di Darby Allin, spiegataMercoledì 15 aprile Darby Allin ha conquistato per la prima volta in carriera una cintura da campione del mondo.