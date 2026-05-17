Durante una puntata di una trasmissione radiofonica, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha espresso un giudizio positivo su Guardiola, dichiarando che non ha nulla da ridire sull'allenatore spagnolo. Tuttavia, ha aggiunto che ci sono tecnici italiani di alta qualità che possono assumere il ruolo di guida della nazionale. La dichiarazione arriva nel contesto della corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui è candidato.

Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Nico Paz alza bandiera bianca, forfait per Como Parma ma.I numeri stagionali senza l’argentino nascondono una grande verità Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Udinese senza Zaniolo nelle ultime due partite: come Runjaic cambierà la formazione e cosa aspettarsi per il futuro del trequartista. Dentro al suo momento! Cherubini: «Alla Juve, il ruolo di direttore sportivo era più focalizzato sull’aspetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Abete sicuro: «Guardiola? Nulla da dire ma penso che abbiamo tecnici di qualità che possono guidare la nazionale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Chiara Pavan sarà nuovo giudice di Masterchef? «Non posso dire nulla, se non che quello che faccio mi sta piacendo. Ho più visibilità del mio compagno, ma insieme abbiamo trovato un equilibrio»Ed eccola lì, a tentare l'impresa che non era riuscita alla collega Antonia Klugman (giudice della settima edizione, dopo Cracco e prima di...

La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia, l'annuncio alla tv australiana:«Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli ma le autorità italiane pensano che tenerli lontano da noi sia più sicuro»«Non possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora.

Guardiola ct dell’Italia: la fuga in tv riaccende il sogno azzurro. Ma Pep ha già un nemico: AbeteDopo aver vinto la FA Cup col Manchester City, Guardiola ha spiazzato tutti in diretta: Pep si avvicina all'Italia? Abete contrario, ma Malagò ci crede. sport.virgilio.it

Bonucci: Ripartirei da Guardiola come Ct della Nazionale, sognare non costa nullaSe veramente c'è voglia di ricominciare ripartirei dalla possibilità, accennata, di avere Guardiola, perché significherebbe dare un cambio netto a tutto il passato. Penso sia molto difficile, ma ... sport.sky.it