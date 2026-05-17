A Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro | i film in programma il 19 maggio 2026

A Verona e nella provincia il martedì si può andare al cinema pagando solo 4 euro, con l’iniziativa chiamata “I Martedì al Cinema”. L’appuntamento di questa settimana è previsto per il 19 maggio 2026 e propone una selezione di film in programmazione. La promozione si ripete ogni settimana, offrendo l’opportunità di vedere diversi titoli a un prezzo ridotto. La rassegna coinvolge più sale cinematografiche della zona, attirando un pubblico vario e interessato a scoprire nuove pellicole.

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