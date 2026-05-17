A Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro | i film in programma il 19 maggio 2026
A Verona e nella provincia il martedì si può andare al cinema pagando solo 4 euro, con l’iniziativa chiamata “I Martedì al Cinema”. L’appuntamento di questa settimana è previsto per il 19 maggio 2026 e propone una selezione di film in programmazione. La promozione si ripete ogni settimana, offrendo l’opportunità di vedere diversi titoli a un prezzo ridotto. La rassegna coinvolge più sale cinematografiche della zona, attirando un pubblico vario e interessato a scoprire nuove pellicole.
Martedì 19 maggio torna a Verona e provincia un nuovo appuntamento con I Martedì al Cinema, l’iniziativa che ogni settimana invita il pubblico a riscoprire il grande schermo con il biglietto a 4 euro. Un percorso che continua a valorizzare il cinema come esperienza condivisa, intrecciando autori. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Anche a Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro: i film in programma il 3 marzo 2026Martedì 3 marzo tornano "I Martedì al Cinema", con biglietto a 4 euro nelle sale di Verona e provincia aderenti.
Leggi anche: A Verona il martedì si va al cinema a soli 4 euro: i film in programma il 31 marzo 2026
RASSEGNA STAMPA #primapagina di martedì 12 maggio, con L'Arena e Il Corriere di Verona x.com
Appuntamenti, eventi e protagonisti del giorno. Cosa fare a Verona e provincia martedì 5 maggio 2026? Scoprilo con Verona Network. #veronanetwork facebook
[Vitiello] Al-Hilal potrebbe essere uno dei principali concorrenti per Leao, ma al momento Rafa non vuole lasciare il calcio europeo. Il sogno di Leao è la Premier League, dove non ha mai giocato. La possibilità di giocare in Inghilterra è molto allettante per lui, reddit
Il regista Loris G. Nese presenta a Verona il suo film d’esordio Una cosa vicinaMartedì 12 maggio alle ore 18 al Cinema Alcione di Verona Loris G. Nese presenta il suo film Una cosa vicina (Italia, 2025, 85 minuti), presentato alle Giornate degli Autori della 82esima Mostra inter ... veronasera.it
Cinema a 4 euro a Verona: ecco i film da vedere staseraCinema a 4 euro il martedì: ecco le tre sale di Verona e provincia che riaccendono il grande schermo a prezzi stracciati ... veronaoggi.it