Un insegnante e una madre sono stati assolti dopo un procedimento che durava da quattro anni, in quanto l’accusa riguardava la mancata mascherina durante la pandemia. Il giudice ha stabilito che il fatto contestato si trattava di un illecito di natura amministrativa, per il quale era sufficiente una multa. La vicenda ha coinvolto diversi passaggi processuali senza che si arrivasse a una condanna definitiva, portando all’assoluzione delle persone coinvolte.

Due Procure della Repubblica, di Treviso e di Belluno, hanno avviato dei processi per il mancato utilizzo di mascherine in epoca Covid, sapendo già che i fatti non erano previsti dalla legge come reato. Erano solo illeciti amministrativi, bastava un’ammenda disposta ad esempio dal prefetto e notificata attraverso un verbale. Ha dovuto intervenire la Cassazione, e a Belluno un giudice che conosce il Codice penale, annullando i capi di imputazione perché «per la legge il fatto non è reato». Intanto, due cittadini sono stati sotto procedimento penale quattro anni prima di essere assolti, spendendo soldi in avvocati e rovinandosi la vita. «I... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A processo perché senza mascherina durante la pandemia. «Reato inesistente»

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