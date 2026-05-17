A line of fire – Sotto tiro | un action-movie di serie B da dimenticare – Recensione

Un ex agente speciale dell’FBI, noto come Jack “Cash” Conry, ha lasciato il mondo dell’agenzia dopo la scomparsa della moglie, decidendo di dedicarsi completamente alla cura delle sue due figlie. La storia si svolge in un contesto di tensione e azione, con il protagonista coinvolto in situazioni pericolose. Il film, definito come un action-movie di serie B, è stato criticato per la sua scarsa qualità e mancanza di originalità, lasciando poco spazio a elementi sorprendenti o innovativi.

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Jack “Cash” Conry ha un passato come agente speciale dell’FBI, ma in seguito alla scomparsa della moglie ha abbandonato il servizio per dedicarsi a tempo pieno a crescere le sue due figlie. Vive a Miami come un tranquillo padre di famiglia, ma un tragico evento lo spinge a riprendere in mano le armi e fare nuovamente i conti con quella vita che pensava di aver sotterrato per sempre. In A line of fire – Sotto tiro infatti la sua vecchia collega Yvonne viene brutalmente assassinata a bordo di uno yacht, sul quale si trovava anche sua nipote Jamie. Proprio la ragazza lo contatta chiedendogli aiuto, in quanto gli uomini che hanno ucciso sua zia sono ora sulle sue tracce con l’obiettivo di eliminare qualsiasi testimone potenzialmente scomodo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - A line of fire – Sotto tiro: un action-movie di serie B da dimenticare – Recensione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UNDER ATTACK (2026) Jason Statham | ACTION MOVIE - THRILLER - ADVENTURE | 4K QUALITY Sullo stesso argomento My dearest assassin: un atipico action-movie tra violenza e romanticismo – RecensioneLhan è una bambina di origini vietnamite, portatrice di un gruppo sanguigno rarissimo – il cosiddetto sangue Aurum – che la rende un bersaglio... Leggi anche: Man on Fire, recensione: la serie è un concentrato (sbilanciato) di azione e dramma psicologico A line of fire – Sotto tiro: un action-movie di serie B da dimenticare – RecensioneIn A line of fire - Sotto tiro un ex agente dell'FBI deve aiutare la nipote di una collega, uccisa dal crudele Mister X. superguidatv.it Bart (@BartoFactory) / Posts / X x.com A Line of Fire Sotto tiro: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Prime VideoA Line of Fire Sotto tiro film: l’action thriller con David A.R. White, Cuba Gooding Jr. e Jason Patric, disponibile su Prime Video. maridacaterini.it