24h Nürburgring Mercedes e Winward Racing a segno 2° posto per Lamborghini

Nella 54ª edizione della 24h Nürburgring, i piloti Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller e Luca Stolz hanno conquistato la vittoria con una gara intensa e combattuta. La competizione, che si svolge nel circuito tedesco e rappresenta anche il secondo round dell’Intercontinental GT Challenge, ha visto Mercedes e Winward Racing trionfare, mentre Lamborghini è arrivata in seconda posizione. La gara si è svolta su oltre 25 chilometri di pista, coinvolgendo numerosi team e vetture di alta performance.

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Maro EngelMaxime MartinFabian SchillerLuca Stolz vincono di forza la 54ma edizione della 24h Nürburgring, appuntamento valido anche come secondo round dell’ Intercontinental GT Challenge. Mercedes festeggia per la prima volta dal 2016 nella pista di casa insieme a Winward Racing, in lotta per il successo dal primo all’ultimo giro. Il quartetto ha avuto ‘vita facile’ nelle ultime tre ore dopo l’uscita di scena per un problema ad un semiasse dell’auto gemella n. 3 di Lucas AuerJules GounonDaniel JuncadellaMax Verstappen. L’equipaggio dell’ex campione del mondo di F1 ha dovuto alzare bandiera bianca, la leadership è automaticamente passata alla vettura n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring, Mercedes e Winward Racing a segno, 2° posto per Lamborghini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why the Nürburgring 24 Hour Is the Hardest Race in the World Sullo stesso argomento 24h Nürburgring, prima fila tutta Lamborghini. Engstler precede MapelliPrima fila tutta Lamborghini alla 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. Nürburgring 24h: Verstappen guida la Mercedes in testa alla gara? Punti chiave Come ha fatto Verstappen a recuperare 23 secondi sotto la pioggia? Perché il contatto con la Lamborghini ha causato una foratura? Chi... 24h Nürburgring, Mercedes e Winward Racing a segno, 2° posto per LamborghiniMaro Engel/Maxime Martin/Fabian Schiller/Luca Stolz vincono di forza la 54ma edizione della 24h Nürburgring, appuntamento valido anche come secondo round ... oasport.it 24h Nürburgring, sarà una lotta solo Mercedes? Verstappen in vetta a 6h dalla fineWinward Racing conclude la notte in vetta, le due Mercedes AMG GT3 EVO continuano a dettare il ritmo a sei ore dalla conclusione della 54ma ADAC RAVENOL ... oasport.it