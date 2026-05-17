19 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 19 maggio segna il 139º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per la creatività e la perseveranza, mostrando una spiccata abilità nel trasformare le proprie idee in progetti concreti. Questa giornata è spesso associata a persone dotate di una forte determinazione e capacità di adattarsi alle sfide. L'oroscopo del giorno fornisce previsioni specifiche per ogni segno zodiacale, offrendo spunti sulle caratteristiche e gli eventi potenziali.

Il 19 maggio è il 139º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è creativo e perseverante, con una forte capacità di trasformare le idee in realtà.Santo del giorno: San Celestino V, papa.Proverbio del giorno: Maggio ortolano, tanto fieno e poco grano.Fatti salienti: Nel 1499 muore ad. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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OROSCOPO 2026 segno per segno

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