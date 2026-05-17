100 volte Loftus-Cheek | il Milan celebra il traguardo sui social

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha raggiunto le 100 presenze ufficiali con il club, la cifra è stata celebrata dal Milan attraverso i propri canali social. Nato nel 1996, il giocatore ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile e successivamente ha esordito in prima squadra, accumulando partite in diverse competizioni. La società ha condiviso un messaggio di congratulazioni, accompagnato da alcune immagini del calciatore durante le partite. La sua presenza in campo si è consolidata nel corso delle stagioni recenti.

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Con l'ingresso in campo al 85° minuto nel match contro il Genoa, Ruben Loftus-Cheek ha raggiunto quota cento presenze con la maglia del Milan. Si tratta del 169° giocatore nella storia del club a tagliare questo traguardo, il settimo tra quelli attualmente presenti in rosa, unendosi così a Pulisic (133), Gabbia (142), Saelemaekrs (179), Maigan (203), Tomori (213) e Leao (290). Al termine della gara contro i rossoblù, il Milan ha celebrato il centrocampista inglese con un post pubblicato sui propri canali social. Arrivato dal Chelsea nell'estate del 2023 per 19 milioni di euro, nelle sue prime 100 presenze con la maglia rossonera Loftus-Cheek ha collezionato 13 gol e 4 assist in 5. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 100 volte Loftus-Cheek: il Milan celebra il traguardo sui social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, Loftus-Cheek: «Pronto a tutto per il Napoli»Milan, Loftus-Cheek: «Pronto a tutto per il Napoli»"> Ruben Loftus-Cheek torna a disposizione e lo fa nel momento più delicato della stagione del... Calciomercato Milan, via Loftus-Cheek? Tare pesca il sostituto dalla rivale in Serie A!Calciomercato invernale in archivio da un mese, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug per il presente e Alphadjo Cissè per il futuro ma,... Prima e dopo, Loftus-Cheek mostra le immagini del volto dopo l'operazione: Il peggio è alle spalleOtto settimane: questo il tempo di recupero stimato per Ruben Loftus-Cheek, operato oggi dopo la frattura della mascella subito nel corso di Milan-Parma giocata ieri a San Siro (qui il report medico). tuttomercatoweb.com Lazio, la mezzala è un rebus: Loftus-Cheek piace a Sarri ma costa tantoLoftus-Cheek piace, non è un segreto. Le perplessità sono legate ai costi alti e a qualche dubbio legato alle sue condizioni atletiche. Ha chiuso l'ultimo campionato totalizzando 19 presenze, soltanto ... corrieredellosport.it