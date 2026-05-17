? LIVE! Atalanta-Bologna 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta
Al momento la partita tra Atalanta e Bologna si trova sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre impegnate in un equilibrio sul campo. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi in porta, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa, mentre a centrocampo ci sono Zappacosta, De Roon, Ederson e Zalewski. In attacco, i giocatori schierati sono De Ketelaere, Raspadori e Krstovic. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e le eventuali variazioni nel punteggio.
Atalanta-Bologna 0-0. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp. Sportiello, Rossi, Kolasinac, Bellanova, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Scamacca, Vavassori. All. Palladino. Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disp. Ravaglia, Pessina, Tomasevic, De Silvestri, Zortea, Lykogiannis, Sohm, Moro, Odgaard, Orsolini, Dominguez, Dallinga. All. Italiano. Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Ammoniti: -. Espulsi -. Note: -. Gli aggiornamenti in diretta. 17,50 – Sui maxi schermi proiettato un video di ringraziamento ai tifosi per il supporto durante la stagione 202526. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Match Thread: Atalanta vs Bologna | Serie A | 17 May 16:00 UTC reddit
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