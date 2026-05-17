? LIVE! Atalanta-Bologna 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Al momento la partita tra Atalanta e Bologna si trova sul punteggio di 0-0, con entrambe le squadre impegnate in un equilibrio sul campo. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi in porta, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor in difesa, mentre a centrocampo ci sono Zappacosta, De Roon, Ederson e Zalewski. In attacco, i giocatori schierati sono De Ketelaere, Raspadori e Krstovic. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sui momenti salienti e le eventuali variazioni nel punteggio.

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