Zona San Paolo al via le pulizie intensive lunedì 18 maggio

A partire da lunedì 18 maggio, nella zona San Paolo si svolgeranno pulizie intensive che coinvolgeranno diverse strade. In particolare, verranno trattate con interventi di igiene profonda via Riccoboni, via Fanzago, via Bellarmino e via Crescini. L’operazione prevede un intervento di pulizia approfondito in queste vie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e decoro della zona. Le attività si svolgeranno durante la giornata e interesseranno le aree interessate dai lavori.

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