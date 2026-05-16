Zona San Paolo al via le pulizie intensive lunedì 18 maggio

Da padovaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 18 maggio, nella zona San Paolo si svolgeranno pulizie intensive che coinvolgeranno diverse strade. In particolare, verranno trattate con interventi di igiene profonda via Riccoboni, via Fanzago, via Bellarmino e via Crescini. L’operazione prevede un intervento di pulizia approfondito in queste vie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e decoro della zona. Le attività si svolgeranno durante la giornata e interesseranno le aree interessate dai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lunedì 18 maggio le pulizie intensive arrivano in zona San Paolo. In particolare, via Riccoboni, via Fanzago, via Bellarmino e via Crescini saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga. Le operazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rwanda, le pays le plus autoritaire au monde

Video Rwanda, le pays le plus autoritaire au monde ?

Sullo stesso argomento

Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grigiorossi con le spalle al muroLa Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche...

Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di lunedì 4 maggio 2026Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 4 maggio 2026 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 4 maggio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web