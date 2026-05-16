Zingaretti a Lecco lancia l’Europa dei comuni | Le politiche sovraniste non fanno bene al nostro Paese

A Lecco, presso il circolo Arci di Germanedo, si è registrato il tutto esaurito per l’intervento di Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Zingaretti è arrivato in città per sostenere la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni e i 32 candidati consiglieri del PD. Durante l’evento, ha espresso una critica alle politiche sovraniste, affermando che non fanno bene al Paese e promuovendo un’Europa dei comuni.

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