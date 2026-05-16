Zingaretti a Lecco lancia l’Europa dei comuni | Le politiche sovraniste non fanno bene al nostro Paese
A Lecco, presso il circolo Arci di Germanedo, si è registrato il tutto esaurito per l’intervento di Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Zingaretti è arrivato in città per sostenere la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni e i 32 candidati consiglieri del PD. Durante l’evento, ha espresso una critica alle politiche sovraniste, affermando che non fanno bene al Paese e promuovendo un’Europa dei comuni.
Il circolo Arci di Germanedo registra il sold out per il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Nicola Zingaretti, giunto in città a sostegno della ricandidatura a sindaco di Mauro Gattinoni e di tutti i 32 candidati consiglieri e consigliere PD. “La serata ha trattato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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