Zaniolo si commuove parlando del padre | Quando sbagliavo soffriva più di me

Nell’ultimo periodo, il calciatore ha condiviso un ricordo molto personale legato al proprio padre, con cui ha avuto un forte legame. Durante un’intervista, ha ricordato come il genitore abbia affrontato con sofferenza i momenti difficili, anche quando lui commetteva errori. Ha anche detto che il padre è il suo primo tifoso e lo considera un vero esempio. Zaniolo ha mostrato emozione mentre parlava di questa relazione, quasi senza riuscire a trattenere le lacrime.

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