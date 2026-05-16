Nell’ambito sportivo, si sono approfondite le ragioni dietro il deteriorarsi del rapporto tra il calciatore e il tecnico dopo l’infortunio subito. Zaniolo ha spiegato che il problema principale riguardava il tempismo delle decisioni prese in quel periodo, senza entrare nei dettagli. Contestualmente, si è assistito a una nota di apprezzamento da parte dei tifosi dell’Udinese, che hanno mostrato entusiasmo e supporto nei confronti del giocatore, contribuendo ad accrescere la sua popolarità tra il pubblico.

? Domande chiave Perché il rapporto con Gasperini si è incrinato dopo l'infortunio?. Come ha fatto Zaniolo a conquistare i tifosi dell'Udinese?. Cosa ha impedito al giocatore di brillare nella Fiorentina?. Quali sono le responsabilità personali che Zaniolo ammette per il declino?.? In Breve Rapporto con Gasperini condizionato dal recupero post-operatorio al piede dopo l'Atalanta.. Esperienza fiorentina fallimentare nonostante l'ambiente familiare e il benessere psicologico.. Nuovo percorso con l'Udinese basato sul sacrificio per superare i pregiudizi friulani.. Passaggi intermedi in Turchia e Inghilterra dopo il periodo trascorso alla Roma.. Nicolò Zaniolo ha rotto il silenzio sul suo difficile percorso calcistico, ammettendo le proprie mancanze e spiegando il rapporto complesso con Gian Piero Gasperini durante l’esperienza a Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaniolo: «Con Gasperini il problema fu il tempismo dopo l’infortunio»

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