X Factor Paola Iezzi non sarà l’unica donna in giuria | dopo l’addio di Achille Lauro potrebbe arrivare la popstar del momento
La prossima stagione di X Factor si avvicina con alcune novità nel cast della giuria. Dopo l’uscita di Achille Lauro, si parla di possibili aggiunte tra cui una popstar molto nota, pronta a condividere il banco con Paola Iezzi. Le trattative sono ancora in corso e si stanno definendo le scelte finali tra i nomi più quotati. Tra conferme e incontri riservati, gli organizzatori stanno lavorando per comporre un team di giudici che possa attrarre l’attenzione del pubblico.
La nuova edizione di X Factor prende forma dopo l’addio di Achille Lauro. Tra conferme, provini e trattative riservate, il talent di Sky starebbe valutando diversi nomi molto popolari per completare la giuria, accanto a Paola Iezzi. Leggi anche: X Factor, addio Achille Lauro: al suo posto arriva il cantante del momento (non è Tananai!) La macchina organizzativa di X Factor è già in movimento in vista della prossima stagione televisiva. Dopo l’uscita di scena di Achille Lauro, il talent musicale starebbe cercando il nome giusto per completare il tavolo dei giudici. Le conferme sembrano ormai vicine per alcuni volti già presenti nella passata edizione, tra cui Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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