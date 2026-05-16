X Factor Paola Iezzi non sarà l’unica donna in giuria | dopo l’addio di Achille Lauro potrebbe arrivare la popstar del momento

La prossima stagione di X Factor si avvicina con alcune novità nel cast della giuria. Dopo l’uscita di Achille Lauro, si parla di possibili aggiunte tra cui una popstar molto nota, pronta a condividere il banco con Paola Iezzi. Le trattative sono ancora in corso e si stanno definendo le scelte finali tra i nomi più quotati. Tra conferme e incontri riservati, gli organizzatori stanno lavorando per comporre un team di giudici che possa attrarre l’attenzione del pubblico.

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