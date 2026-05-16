Il 15 maggio, a Columbia, nella Colonial Life Arena, si è svolta una puntata di SmackDown che ha visto Trick Williams protagonista della serata. La serata si è caratterizzata per momenti di festa, qualche scena di caos e una sfida con The Miz. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei fan presenti, con diversi incontri e confronti tra i wrestler. L’evento ha concluso con la celebrazione di Williams, che ha dominato buona parte della scena durante la serata.

Il 15 maggio, SmackDown ha fatto tappa alla Colonial Life Arena di Columbia, in South Carolina, e la serata si è trasformata in una vera celebrazione per Trick Williams. Il campione degli Stati Uniti, reduce dalla grande vittoria contro Sami Zayn a WrestleMania, è tornato nella sua città natale ricevendo un’accoglienza calorosissima dal pubblico locale. Lo show si è aperto proprio con Trick Williams, accompagnato dal rapper Lil Yachty e dalla mascotte dei Gamecocks. WHOOP THAT TRICK! United States Champion @trickwilliams has returned home to South Carolina!! pic.twitter.comVX8Or2wk9I — WWE (@WWE) May 16, 2026 Il campione ha intrattenuto il pubblico raccontando in modo ironico di una serata passata a mangiare chicken wings a Columbia, spiegando scherzosamente che da lì sarebbe nato il suo celebre motto “lemon pepper steppers”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams domina la scena a Columbia tra celebrazione, caos e sfida con The Miz

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