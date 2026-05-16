What are EU doing? Spazio di partecipazone

Per alcune ore, nell’Aula Magna del Rettorato di un’università toscana, si è aperto uno spazio di partecipazione dedicato ai giovani e alle questioni europee. Durante l’evento, gli studenti hanno preso parola e condiviso le proprie opinioni sui temi legati all’Europa, creando un momento di confronto diretto con rappresentanti e docenti presenti. L’iniziativa ha coinvolto un pubblico vario, composto soprattutto da studenti universitari, che hanno avuto l’opportunità di esprimersi e di ascoltare diverse prospettive sulle sfide e le opportunità dell’Unione Europea.

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Per qualche ora, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena, l’Europa ha avuto il volto degli studenti. Non quello distante delle direttive o delle procedure parlamentari, ma quello concreto delle domande, delle curiosità e perfino delle inquietudini di una generazione che prova a capire quale spazio potrà avere nel futuro europeo. L’iniziativa "What are EU doing?", organizzata nell’ambito delle "Giornate dell’Europa 2026", ha riunito università toscane, scuole superiori, centri Europe Direct e Centri di Documentazione Europea in un confronto che ha avuto il merito raro di non assomigliare a una lezione frontale. Piuttosto a una conversazione vera, dove la politica è stata costretta ad ascoltare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "What are EU doing?". Spazio di partecipazone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Avanti Giffoni: inaugura un nuovo spazio di partecipazione a Giffoni Valle Piana Sullo stesso argomento Cyberattacco a Europa.eu, Bruxelles segnala possibile sottrazione di datiBruxelles 30 marzo 2026 – La Commissione UE ha cercato di far luce sul recente attacco informatico che ha interessato l’infrastruttura alla base del... Tempo di “Nice to meet Eu“. Tra quiz, musica, testimonianzeIn occasione della Festa dell’Europa, domani la Provincia organizza, come da tradizione, un’intera mattinata dedicata all’Unione Europea. From an italian to italians(But the others are also welcome): what is the most useful foreign cooking tool for Italian cuisine? reddit What are EU doing?, gli studenti toscani interrogano l’Europa: confronto a Siena con gli eurodeputatiL’Europa spiegata ai giovani, ma soprattutto interrogata dai giovani. È questo lo spirito di What are EU doing?, l’iniziativa ospitata questa mattina, venerdì 15 maggio nell’Aula Magna del Rettorato ... radiosienatv.it Le Giornate dell’Europa 2026. What are EU doing? Le domande dei giovani agli EuroparlamentariProtagonisti dell’incontro saranno: Salvatore De Meo, Dario Nardella, Francesco Torselli e Pasquale Tridico 15 maggio alle ore 10 al palazzo del Rettorato - Siena. maremmanews.it