Nel corso delle indagini emergono contraddizioni tra le versioni fornite dai legali dell’indagato. Si registrano divergenze riguardo all’incarico affidato ai Sempio e alle modalità di pagamento in contanti, oltre a differenze nei ruoli assunti dai difensori. Le dichiarazioni si alternano e si scontrano tra loro, creando confusione sulle dinamiche processuali. La discussione si concentra sui dettagli delle strategie legali adottate e sulla coerenza delle testimonianze fornite nel corso delle audizioni.

Tre avvocati. Tre verbali. Tre racconti che dovrebbero combaciare e, invece, si contraddicono riga dopo riga. Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. È il primo collegio difensivo di Andrea Sempio. Sentiti dai magistrati della Procura di Brescia nell’inchiesta che ruota attorno all’archiviazione del 2017, finiscono per consegnare agli inquirenti una specie di romanzo a tre voci. Che non si armonizzano. Si correggono e spesso si contraddicono. Sugli atti, sui rapporti con gli investigatori, perfino sul lavoro svolto. Già la formazione del collegio difensivo sembra particolarmente rocambolesca. Lovati racconta: «Il 23 dicembre 2016 Sempio ha appreso dagli organi di stampa di essere indagato e ha ricevuto un avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vuoti di memoria e versioni opposte I legali dell’inquisito si contraddicono

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