Von der Leyen | Mosca deride gli sforzi diplomatici

Il commento arriva in un momento di tensione crescente, con la presidente della Commissione europea che ha accusato Mosc a di prendere in giro gli sforzi diplomatici in corso. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, mentre le autorità europee continuano a lavorare su iniziative volte a cercare una soluzione pacifica. La Russia ha risposto con durezza alle critiche, contestando le accuse e ribadendo la propria posizione. La situazione rimane al centro dell'attenzione internazionale, con confronti tra le parti che proseguono senza segnali di miglioramento immediato.

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BRUXELLES – “La notte scorsa la Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi con droni più lunghi e implacabili contro l’Ucraina”. Lo afferma sui social la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, denunciando “un’altra notte di morte e distruzione” e “il targeting indiscriminato dei civili”. “Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l’Ucraina”, aggiunge, annunciando che l’Ue sta “finalizzando un pacchetto di supporto per droni da 6 miliardi di euro”. La presidente sottolinea che Bruxelles continua a “mantenere la pressione sull’economia di guerra russa con sanzioni sempre più dure”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo spot russo che sfotte lEuropa: Tasse troppo alte Bollette alle stelle Tutta colpa di Putin Sullo stesso argomento Leggi anche: Von der Leyen: Solidarietà al Bahrain contro gli attacchi iraniani Von der Leyen avverte l’Ue: “Gli aiuti energetici siano destinati solo ai più vulnerabili”ABBONATI A DAYITALIANEWS La presidente della Commissione europea richiama gli Stati membri Durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento... Un incidente aereo ha provocato la spaccatura della maggioranza che reggeva l’esecutivo più filo-Ursula von der Leyen dell’Ue. Lo stesso che voleva boicottare e tagliare i fondi alla Biennale di Venezia per le aperture a Mosca. di @CarlettoCambi x.com Von der Leyen: 'Mosca deride la diplomazia', 6 miliardi per droni a KievVon der Leyen: l'Ue finalizza un pacchetto da 6 miliardi per droni all'Ucraina, mentre Mosca 'deride gli sforzi diplomatici' ... it.blastingnews.com Von der Leyen, 'Mosca con gli attacchi all'Ucraina deride gli sforzi diplomaticiLa notte scorsa la Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi con droni più lunghi e implacabili contro l'Ucraina. Lo afferma sui social la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, denun ... quotidiano.net