Volterra | tra l’imponenza medievale e l’eredità degli Etruschi

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Volterra, le strade e le mura medievali si affiancano alle testimonianze dell’antica civiltà etrusca. Le botteghe di alabastro sono presenti nel centro storico e lavorano da generazioni, mentre nel museo locale si conserva una statuetta nota come l’Ombra della Sera, oggetto di interesse per la sua provenienza e il suo significato. La città si presenta come un luogo in cui convivono elementi storici e artistici, mantenendo vive le tracce di un passato che si mescola con il presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come fanno le botteghe dell'alabastro a proteggere l'anima del borgo?. Quale segreto nasconde la statuetta dell'Ombra della Sera nel museo?. Dove si trovano i sentieri naturali oltre le mura medievali?. Perché il Pecorino delle Balze è fondamentale per l'economia locale?.? In Breve Museo Guarnacci custodisce l'Ombra della Sera e il Teatro Romano del I secolo a.C.. Ecomuseo dell'Alabastro preserva tecniche artigianali tramandate tra le botteghe del centro storico.. Riserve di Monterufoli-Caselli, Berignone e Montenero proteggono il paesaggio naturale oltre le mura.. Rievocazione Volterra AD 1398 e sagra Volterragusto valorizzano tradizioni e prodotti DOP locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

volterra tra l8217imponenza medievale e l8217eredit224 degli etruschi
© Ameve.eu - Volterra: tra l’imponenza medievale e l’eredità degli Etruschi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Presentata “Arena degli Etruschi”, tre giorni di musica tra tradizione e innovazione della scena campanaConto alla rovescia per “l’Arena degli Etruschi”, la tre giorni che celebra la tradizione e l’innovazione musicale della scena campana, presentata,...

Dalle tombe degli etruschi al ponte sospeso nel vuoto: la guida per un weekend in Tuscia tra Tarquinia, Viterbo e Civita di BagnoregioVallate dove lo sguardo si perde, attraversate da tramonti che sembrano riscrivere il paesaggio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web