Volterra | tra l’imponenza medievale e l’eredità degli Etruschi

A Volterra, le strade e le mura medievali si affiancano alle testimonianze dell’antica civiltà etrusca. Le botteghe di alabastro sono presenti nel centro storico e lavorano da generazioni, mentre nel museo locale si conserva una statuetta nota come l’Ombra della Sera, oggetto di interesse per la sua provenienza e il suo significato. La città si presenta come un luogo in cui convivono elementi storici e artistici, mantenendo vive le tracce di un passato che si mescola con il presente.

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