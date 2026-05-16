Volterra | tra l’imponenza medievale e l’eredità degli Etruschi
A Volterra, le strade e le mura medievali si affiancano alle testimonianze dell’antica civiltà etrusca. Le botteghe di alabastro sono presenti nel centro storico e lavorano da generazioni, mentre nel museo locale si conserva una statuetta nota come l’Ombra della Sera, oggetto di interesse per la sua provenienza e il suo significato. La città si presenta come un luogo in cui convivono elementi storici e artistici, mantenendo vive le tracce di un passato che si mescola con il presente.
? Punti chiave Come fanno le botteghe dell'alabastro a proteggere l'anima del borgo?. Quale segreto nasconde la statuetta dell'Ombra della Sera nel museo?. Dove si trovano i sentieri naturali oltre le mura medievali?. Perché il Pecorino delle Balze è fondamentale per l'economia locale?.? In Breve Museo Guarnacci custodisce l'Ombra della Sera e il Teatro Romano del I secolo a.C.. Ecomuseo dell'Alabastro preserva tecniche artigianali tramandate tra le botteghe del centro storico.. Riserve di Monterufoli-Caselli, Berignone e Montenero proteggono il paesaggio naturale oltre le mura.. Rievocazione Volterra AD 1398 e sagra Volterragusto valorizzano tradizioni e prodotti DOP locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Presentata “Arena degli Etruschi”, tre giorni di musica tra tradizione e innovazione della scena campanaConto alla rovescia per “l’Arena degli Etruschi”, la tre giorni che celebra la tradizione e l’innovazione musicale della scena campana, presentata,...
Dalle tombe degli etruschi al ponte sospeso nel vuoto: la guida per un weekend in Tuscia tra Tarquinia, Viterbo e Civita di BagnoregioVallate dove lo sguardo si perde, attraversate da tramonti che sembrano riscrivere il paesaggio.