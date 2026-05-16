Volendam-Telstar domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Witte Leeuwen favoriti
Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si svolge la partita tra Volendam e Telstar, due squadre che si affrontano nell’ultima giornata di Eredivisie. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote scommesse, con i “Witte Leeuwen” indicati come favoriti. La partita rappresenta uno degli ultimi appuntamenti stagionali del campionato olandese, con ancora decisioni da prendere per quanto riguarda la classifica e i possibili verdetti finali.
Nell’ultima giornata di campionato c’è ancora parecchio da decidere in Eredivisie e questo riguarda anche Volendam e Telstar. La lotta per il terzo e il quarto posto è ancora aperta, così come quella per il nono. E poi c’è il temutissimo sedicesimo posto, che è proprio quello che cercheranno di evitare le due protagoniste di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Come è cambiata la situazione in zona playout. Nell'ultimo turno ci sarà un autentico spareggio, che riserverà infatti lo scontro diretto Volendam vs Telstar, con i primi costretti a vincere. L'Excelsior quindi si ritrova già oggi matematicamente salvo. - Facebook facebook
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