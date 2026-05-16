Volendam-Telstar domenica 17 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la partita tra Volendam e Telstar, ultima giornata del campionato di Eredivisie. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote delle scommesse sono state pubblicate. La partita rappresenta un’occasione per le squadre di chiudere la stagione con un risultato positivo, ma ancora non si conoscono i risultati di tutte le altre sfide che potrebbero influenzare la classifica finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’ultima giornata di campionato c’è ancora parecchio da decidere in Eredivisie e questo riguarda anche Volendam e Telstar. La lotta per il terzo e il quarto posto è ancora aperta, così come quella per il nono. E poi c’è il temutissimo sedicesimo posto, che è proprio quello che cercheranno di evitare le due protagoniste di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Volendam-Telstar (domenica 17 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volendam-Feyenoord (domenica 05 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLa capolista PSV ha vinto per 4-3 contro l’Utrecht grazie a un gol del subentrato Couhaib Driouech al 94? e così alla vigilia di questa sfida tra... Heracles Almelo-Volendam (domenica 26 aprile 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica l’Heracles Almelo avrà un’ultima possibilità di evitare la retrocessione anche dal punto di vista aritmetico. NAC degradeert met schaamrood op de kaken na gestaakt duel, Telstar en Volendam wacht kraker op slotdagNAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. De wedstrijd tegen sc Heerenveen werd na wangedrag van fans definitief gestaakt. Excelsior handhaaft zich op het hoogste niveau. FC Volendam en Telstar ... ad.nl