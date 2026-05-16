A Vienna si sta vivendo un’energia particolare in vista dell’Eurovision Song Contest 2026, con il brano “Volare” come protagonista non ufficiale dell’evento. La canzone, scelta come inno non ufficiale, viene cantata da molti tra i partecipanti e i presenti, creando un’atmosfera di condivisione e entusiasmo. La città, che ospita la competizione, si sta preparando a ricevere artisti e pubblico, mentre il ritornello di “Volare” si diffonde tra le strade e nelle piazze.

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© Lifeandnews.it - “Volare” è l’inno non ufficiale di Eurovision 2026, ma lo cantano tutti

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