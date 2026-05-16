Voglio prima parlare con loro

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco ha espresso la volontà di confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Rete Studenti Medi, dichiarando di voler ascoltare le loro richieste e approfondire le questioni che riguardano gli studenti. La sua dichiarazione arriva in un momento di confronto tra le parti, sottolineando l’intenzione di instaurare un dialogo più diretto e concreto. Nessun dettaglio sulle modalità di questo confronto o sui contenuti specifici delle richieste è stato fornito.

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L’attenzione alle richieste della Rete Studenti Medi c’è, da parte del candidato sindaco Leonardo Tosoni: "Voglio parlare direttamente con loro e discuterne in maniera più approfondita". Lui, giovane di 31 anni, delle politiche per i ragazzi parla nel suo programma elettorale, puntando a rendere Fermo "una città attrattiva per le nuove generazioni, contrastando l’isolamento e la fuga dei giovani". Nel suo programma c’è l’attenzione all’edilizia scolastica, con un piano strategico che pensi alla manutenzione e alla verifica degli immobili, ma pensa anche a una revisione dei trasporti e delle mense, oltre che alla creazione di spazi di studio più moderni, pensando ad esempio, di destinare l’area Santa Lucia a un parco su misura per i giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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