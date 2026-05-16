Voglio prima parlare con loro

Il candidato sindaco ha espresso la volontà di confrontarsi direttamente con i rappresentanti della Rete Studenti Medi, dichiarando di voler ascoltare le loro richieste e approfondire le questioni che riguardano gli studenti. La sua dichiarazione arriva in un momento di confronto tra le parti, sottolineando l’intenzione di instaurare un dialogo più diretto e concreto. Nessun dettaglio sulle modalità di questo confronto o sui contenuti specifici delle richieste è stato fornito.

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