Alessandro Vocalelli ha commentato con durezza le recenti decisioni di mercato del Milan, in particolare sulla cessione di Lorenzo Colombo. Secondo il giornalista, il club avrebbe agito in modo miope con questa mossa. Nel suo intervento, Vocalelli ha anche sollevato dubbi sulle strategie di plusvalenza adottate dal Milan e sulle scelte relative ai nuovi acquisti. La discussione si inserisce tra le opinioni più critiche emerse in queste settimane sul fronte delle operazioni di mercato del club.

Il Milan giocherà domani contro il Genoa: in campo, con ogni probabilità, anche l'ex rossonero Lorenzo Colombo. Ceduto in prestito in estate al Grifone, la stagione dell'attaccante ha fatto scattare tutti i requisiti per l'obbligo di riscatto, con i rossoblù che pagheranno il classe 2002 10 milioni di euro. Ecco il parere del giornalista Alessandro Vocalelli proprio su Colombo (fonte 'La Gazzetta dello Sport'). "Con i soldi incassati per Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez e Okafor, la rosa si è arricchita soprattutto di spine. Ben 37 milioni per Nkunku, 34 per Jashari, 20 per De Winter, 17 per Estupinan, 10 per Athekame e 7 per Odogu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vocalelli: “Il Milan è stato miope nel cedere Colombo”. Ok, ma le plusvalenze con chi le fai?

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