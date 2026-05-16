Vlahovic il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus | il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO

Il futuro di Vlahovic con la Juventus rimane incerto. Il calciatore ha comunicato alla società di chiedere un periodo di attesa, senza specificare dettagli. Nei prossimi giorni saranno ripresi i contatti tra le parti per discutere le sue condizioni e eventuali sviluppi. La società ha confermato di aver ricevuto la richiesta e di essere disponibile a confrontarsi nelle prossime settimane. La situazione attuale non presenta decisioni definitive, ma solo una fase di attesa.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il calciatore ha chiesto alla Juventus di aspettare e nei prossimi giorni riprenderanno i contatti. Sono giorni decisivi per il futuro di Vlahovic alla Juventus. Nell’appuntamento sul canale Youtube di .com Eleonora Trotta ha fatto il punto sulla situazione del serbo. La giornalista ha delineato uno scenario cruciale per il destino del bomber serbo: « I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Vlahovic. Già da lunedì partiranno nuovi contatti per conoscere le volontà dell’attaccante serbo, che al momento ha messo in stand-by l’offerta della Juventus. I bianconeri mettono sul tavolo uno stipendio con una base da circa 6 milioni di euro a stagione con l’aggiunta di alcuni bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Vlahovic rinnoverà con la Juventus Se sta bene è uno tra i più forti del campionato

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#Vlahovic ci è mancato tanto. È difficile giocare senza un terminale fisico, forte, con impatto, che regge i duelli, fa la lotta sulla palla e fa gol. È un giocatore importante, e ha la 'faccia da c..zo' che ci vuole a questi livelli. #Spalletti #LecceJuve x.com

La partita di oggi ha dimostrato quanto sia importante Vlahovic per noi. Ha cambiato la partita quando è entrato e ci ha salvato un punto con una punizione brillante. Spero che resti, dato che quest'estate non ci sono attaccanti migliori sul mercato! reddit

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