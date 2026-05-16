Vis un anno con pochi gol e molti infortunati Per l’attacco campionato da dimenticare

Durante l'ultimo anno, la squadra ha segnato pochi gol e ha affrontato numerosi infortuni, rendendo difficile la stagione in attacco. La città, nota per aver prodotto diversi bomber, ha visto partire alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi, tra cui Del Monte, Nappi, Okoro e Stabile. La loro permanenza a Pesaro è stata breve, poi hanno lasciato la squadra per trasferirsi altrove. La campagna in corso è stata caratterizzata da queste partenze e da una serie di problemi fisici tra i giocatori.

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Pesaro, terra di bomber che se ne vanno. Da Del Monte a Nappi fino ai più recenti Okoro e Stabile. Qualche mese a Pesaro e poi via, verso altri lidi. Trovarne subito i degni eredi è difficile, sostituirli con ciò che c’è già in casa, altrettanto e a volte rischioso. Scelta, quest’ultima, presa dalla Vis nell’ultima sessione di mercato invernale, risultata tra le principali cause della rottura tra Stellone e la società. Il mister per puntare in alto aveva chiesto rinforzi, la società per migliorare i bilanci oltre al perno della difesa, Bove, gli aveva venduto anche quello dell’attacco, Stabile. E così, dopo aver vanamente sperato nel rientro a pieno regime dei lungodegenti Jallow e Lari, la Vis ha chiuso con uno tra gli attacchi meno prolifici del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, un anno con pochi gol e molti infortunati. Per l’attacco campionato da dimenticare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ruined Farmhouse: The Truth Behind the Demolition of Mr Hassan Nomadic Family Farm Sullo stesso argomento Atalanta, i gol scarseggiano! I numeri preoccupanti del nostro campionato: il paragone con lo scorso annoLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Leggi anche: Meno di un anno per tornare in B. Dalla media punti ai pochi gol fatti Gli ultimi anni di Wallis Simpson, sola dopo la morte di Edoardo VIII e stritolata dagli artigli della sua avvocata Suzanne Blum. Due megere e una storia di possesso e avidità, ora raccontata in un film. L'articolo di Camilla Baresani è sul Foglio del weekend. x.com Vis, un anno con pochi gol e molti infortunati. Per l’attacco campionato da dimenticareIl reparto biancorosso ha chiuso con statistiche tra le peggiori del girone, una carenza colmata dalle reti segnate dai centrocampisti ... msn.com Jon Favreau dice che la Lucasfilm sta facendo in modo che il pubblico possa sentire e connettersi con le future storie di Star Wars. Pensa anche che i film diventeranno più economici grazie a un processo di pianificazione mirato e preciso, utilizzando strument reddit Vis Artena calcio, il patron Di Cori: Una grande soddisfazione con un gruppo molto arteneseÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... romatoday.it