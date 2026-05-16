La squadra di Vis Pesaro sta attraversando un momento difficile a causa di una serie di problemi offensivi e infortuni che hanno compromesso le prestazioni in campo. La mancanza di gol si lega anche alla cessione di un giocatore chiave, che ha lasciato scoperto l’area di rigore. La società ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore, ma non sono stati ancora chiariti i motivi che hanno portato alla rottura definitiva. La situazione resta complessa e in evoluzione.

? Domande chiave Chi ha causato la rottura definitiva tra la società e Stellone?. Perché la cessione di Stabile ha svuotato l'area di rigore?. Come influirà l'incertezza sul futuro di Jallow sul prossimo mercato?. Quali profili tecnici possono sostituire i gol mancati di Lari?.? In Breve Le punte hanno segnato solo 16 gol su 40 totali realizzati dalla Vis.. La cessione invernale di Stabile ha causato la rottura con l'allenatore Stellone.. Jallow e Lari hanno limitato l'impatto offensivo a causa di infortuni persistenti.. Nicastro ha segnato solo 4 reti dovendo ricoprire il ruolo di regista.. A Pesaro la ricerca del bomber ideale continua dopo una stagione caratterizzata da soli sedici gol segnati dalle punte su un totale di quaranta reti realizzate dalla Vis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vis Pesaro, crisi gol e infortuni: l’attacco che non trova risposte

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