Oggi parte una nuova rubrica realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, dedicata a fornire consigli pratici sulla sicurezza personale. La prima puntata si concentra sulla violenza contro le donne, affrontando il tema di chi subisce umiliazioni e persecuzioni. Verranno illustrati segnali e comportamenti che possono aiutare a riconoscere un manipolatore seriale, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la capacità di individuare situazioni di rischio. La serie proseguirà con altri approfondimenti legati alla tutela individuale.

Inizia oggi la rubrica in collaborazione con la Polizia di Stato per dare consigli ai lettori sulla sicurezza in tutte le sue sfaccettature. Un appuntamento che ci sarà ogni sabato. Si parte da un episodio che rientra nei casi di violenza di genere. Uno degli ultimi casi trattati ha visto telefonate insistenti, minacce, vendette prospettate, offese anche sulla gestione familiare. Protagonista un uomo anconetano che ha tormentato a lungo la ex moglie fino a farle perdere la sensazione di essere al sicuro persino in casa. Per questo il questore Cesare Capocasa lo ha ammonito per stalking. La donna ha avuto il coraggio di raccontare tutto alla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne. Umiliata e perseguitata: "Ecco come riconoscere un manipolatore seriale"

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