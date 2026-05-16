Violento frontale nella notte all' ingresso della Pedemontana | sei feriti ed elisoccorso a Bregnano

Nella notte si è verificato un incidente stradale lungo la SP31 bis, all’ingresso della Pedemontana, a Bregnano. L’impatto tra due veicoli è stato violento, provocando sei feriti che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi di rito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Paura nella notte a Bregnano per un violento incidente stradale avvenuto lungo la SP31 bis, all’ingresso della Pedemontana. L’allarme è scattato intorno all’1.15, quando due vetture si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora in fase di accertamento.L’impatto è stato particolarmente. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Corpolò, violento maxi frontale: 3 feriti e l’elisoccorso in volo? Cosa sapere Tre auto coinvolte in un doppio frontale a Corpolò ieri pomeriggio verso le 16:00. Leggi anche: Frontale nella notte, cinque feriti Range Rover rubata a Posillipo, fuga nella notte e schianto contro i carabinieri: arrestato 22enne di MugnanoIl suv di lusso sottratto da un garage in via Manzoni è stato rintracciato grazie al gps. Inseguimento tra sterpaglie e recinzioni, decisivi cellulare e patente persi durante la fuga ... ilgazzettinovesuviano.com Incidente frontale tra due auto nella notte: feriti due giovaniRapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di lunedì, ... ilrestodelcarlino.it