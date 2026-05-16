Vigilanza Rai Giachetti dopo lo sciopero della fame e le catene in Aula | Ecco a cosa serve la lotta nonviolenta
Dopo aver trascorso 12 giorni in sciopero della fame e aver deciso di incatenarsi alla Camera, un deputato di Italia Viva ha commentato la situazione della Commissione di Vigilanza Rai. Ha sottolineato che non era mai successo che questa commissione restasse ferma per 20 mesi, anche se ha aggiunto che il paese ha vissuto molte situazioni borderline nel corso degli anni. Queste azioni sono state motivate da una richiesta di attenzione sulla questione della vigilanza radiotelevisiva.
“Non è mai accaduto che la Commissione di Vigilanza Rai rimanesse bloccata per 20 mesi. Poi va detto che questo Paese di situazioni borderline ne ha avute tante”, ha detto il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, dopo essersi incatenato alla Camera e i 12 giorni di sciopero della fame. “Penso che la nonviolenza serva esattamente per mettere in campo questo”, cioè a risolvere le questioni, visto che alla fine la maggioranza ha sostenuto che garantirà il numero legale in Commissione di Vigilanza Rai, di modo da far ripartire i lavori. “Dico anche che se la maggioranza si è comportata in un determinato modo, io in 12 giorni che ho fatto lo sciopero della fame non ho avuto una riga, una, su un giornale, ovviamente non per me, salvo le agenzie e salvo alcune generosissime eccezioni, ma personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Vigilanza Rai, Giachetti libero dalle catene: Stop sciopero, ora situazione si sblocchi
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