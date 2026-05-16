Vigilanza Rai Giachetti dopo lo sciopero della fame e le catene in Aula | Ecco a cosa serve la lotta nonviolenta

Dopo aver trascorso 12 giorni in sciopero della fame e aver deciso di incatenarsi alla Camera, un deputato di Italia Viva ha commentato la situazione della Commissione di Vigilanza Rai. Ha sottolineato che non era mai successo che questa commissione restasse ferma per 20 mesi, anche se ha aggiunto che il paese ha vissuto molte situazioni borderline nel corso degli anni. Queste azioni sono state motivate da una richiesta di attenzione sulla questione della vigilanza radiotelevisiva.

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