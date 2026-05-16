Vietato chiudere gli occhi
“Vietato chiudere gli occhi” affronta la delicata e complessa tematica della pedofilia non come oggetto di rappresentazione diretta, ma come punto di partenza per una riflessione profonda sulle dinamiche dell’essere umano e sulla responsabilità morale dell’osservatore.Attraverso un intenso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Chiudi gli Occhi
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Gli errori make-up che fanno sembrare gli occhi più piccoliCi sono giorni in cui lo sguardo sembra più chiuso, meno luminoso, quasi “stanco”.
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Gino Paoli - Basta Chiudere Gli Occhi testo lyricLa canzone Basta Chiudere Gli Occhi si trova nell'album Senza Fine uscito nel 2008 per Sony BMG Records. L'articolo Gino Paoli - Basta Chiudere Gli Occhi testo lyric di Gino Paoli è apparso su ... rockit.it