Vietato chiudere gli occhi

Da bolognatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Vietato chiudere gli occhi” affronta la delicata e complessa tematica della pedofilia non come oggetto di rappresentazione diretta, ma come punto di partenza per una riflessione profonda sulle dinamiche dell’essere umano e sulla responsabilità morale dell’osservatore.Attraverso un intenso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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