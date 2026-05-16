? Domande chiave Chi sono i dieci attivisti che sfidano i regimi totalitari?. Come usano i governi la tecnologia per soffocare il dissenso?. Perché il disegno di Costantini diventa uno strumento di resistenza?. Quali rischi corrono i giornalisti che documentano le violazioni dei diritti?.? In Breve Testimonianze di Anwar al-Bunni, Rita Baroud, Ales Bialiatski, Alaa Abdel Fattah e Ted Hui.. Analisi della repressione tramite sistemi di controllo tecnologico avanzato nei regimi moderni.. Collaborazione tra il fumettista Gianluca Costantini e la giornalista Rai Laura Cappon.. Focus sulle nuove generazioni per la difesa attiva dei diritti umani globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vietato arrendersi: 10 voci contro l’ingiustizia nel nuovo libro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

‘Vietato arrendersi’, il libro che raccoglie le storie di chi ha messo in gioco la vita per conquistare i propri dirittiCi sono libri che spiegano il mondo e altri che provano, più semplicemente, a farlo incontrare.

Leggi anche: Nel libro "Il buio oltre la siepe" affrontò il tema dell’ingiustizia nell’Alabama degli anni ’30