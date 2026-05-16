VIDEO | Gioca sogna vivi …sei in Romagna è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova campagna pubblicitaria per l’estate 2026 è stata presentata dalla Destinazione Turistica Romagna. Il video si intitola “Gioca, sogna, vivi …sei in Romagna” e sarà trasmesso a partire da questa sera, 16 maggio, su diverse emittenti televisive e piattaforme online. L’obiettivo è promuovere le mete turistiche della regione, con un messaggio che invita a vivere momenti di svago e di sogno durante la stagione estiva. La campagna si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, coinvolgendo vari canali di comunicazione.

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“Gioca, sogna, vivi..sei in Romagna” è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026 di Destinazione Turistica Romagna, che partirà questa sera, sabato 16 maggio, sulle principali TV e piattaforme on line. Un bambino in riva al mare che gioca con la sabbia, sognando le tante cose che si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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