VIDEO | Gioca sogna vivi …sei in Romagna è il claim della nuova campagna video per l’estate 2026

Una nuova campagna pubblicitaria per l’estate 2026 è stata presentata dalla Destinazione Turistica Romagna. Il video si intitola “Gioca, sogna, vivi …sei in Romagna” e sarà trasmesso a partire da questa sera, 16 maggio, su diverse emittenti televisive e piattaforme online. L’obiettivo è promuovere le mete turistiche della regione, con un messaggio che invita a vivere momenti di svago e di sogno durante la stagione estiva. La campagna si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, coinvolgendo vari canali di comunicazione.

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