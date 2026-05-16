Vico Equense pioggia di cemento sulla SS145 | diversi feriti e caos

A Vico Equense si è verificato un cedimento sulla SS145 causato da un incidente con un mezzo di trasporto edile. La pioggia di cemento ha coinvolto diverse vetture e ha provocato alcuni feriti, tra cui persone trasportate in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le verifiche. Sono in corso accertamenti per stabilire come si sia verificato il problema con il sistema di ancoraggio e identificare i responsabili del mancato fissaggio del carico.

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? Punti chiave Come si è verificato il cedimento del sistema di ancoraggio?. Chi sono i responsabili del mancato fissaggio del carico edile?. Quali indizi hanno emerso dalle telecamere di videosorveglianza dello svincolo?. Perché la viabilità della Statale Sorrentina è così vulnerabile ai mezzi pesanti?.? In Breve Incidente avvenuto il 15 maggio poco prima della mezzanotte presso lo svincolo Seiano.. Quattro ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti presso i presidi ospedalieri vicini.. Indagini su possibile difetto del rimorchio o violazione norme fissaggio carichi su SS145.. Blocco totale della viabilità Napoli-Sorrento per ore dopo il cedimento dell'ancoraggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vico Equense, pioggia di cemento sulla SS145: diversi feriti e caos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Siena Ideale protagonista a Vico EquenseSi è concluso a Vico Equense il progetto europeo FinAi coordinato da First Cisl, che fu presentato due anni fa a Siena. Vico Equense, assegnati i Premi Capo d’OrlandoIl Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare, riceve la targa d’argento raffigurante i pesci... Meteo Vico Equense - Previsioni a lungo termineMeteo Vico Equense Domenica 17, previsioni del tempo per Vico Equense, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua città con le immagini de ... ilmeteo.it Meteo Vico Equense OggiA Vico Equense oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, min 16°C, max 20°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera. Dur ... ilmeteo.it