Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 15 | 25
Alle ore 15:25 del 16 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma. L'azienda fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e alle eventualiperturbazioni del traffico nella zona. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in città, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti e evitare disagi o congestioni durante il pomeriggio.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un invito alla prudenza perché è in transito sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra la Colombo e via del Cappellaccio in direzione del raccordo un altro incidente il traffico sulla Cassia tra il raccordo e la Giustiniana verso Olgiata a che qui raccomandiamo la dovuta attenzione e passiamo allerta meteo con codice della protezione civile per le prossime ore previste sul Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili forti raffiche di vento proprio a causa delle avverse.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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