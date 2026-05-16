Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 16 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma. L'azienda fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e alle eventualiperturbazioni del traffico nella zona. La comunicazione si rivolge a chi si sposta in città, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti e evitare disagi o congestioni durante il pomeriggio.

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