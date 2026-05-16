Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 16 maggio 2026, l’Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disservizi, traffico o interventi che interessano le strade principali e le arterie di collegamento. L’obiettivo è mantenere aggiornati gli automobilisti e i pendolari sulle condizioni della circolazione, offrendo dati utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati nella redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la statale Pontina riaperto nei due sensi fatto precedentemente chiuso per incidente tra via Pablo Picasso via Isonzo la circolazione al momento scorrevole verso Roma segnaliamo un incidente che provoca poi dell'altezza di Aprilia Nord ci spostiamo sulla Statale Appia è aperto In entrambe le direzioni il seguito di un incidente avvenuto al km 108 tra Terracina e Monte San Biagio anche qui traffico scorrevole andiamo sul Raccordo Anulare in caldaia interna un incidente provocato tra la Pontina è la Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 13:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Nord Un incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it