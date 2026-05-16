Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 16 maggio 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni delle strade e sulla circolazione nella zona di Roma, con dettagli sulle eventuali criticità e sui percorsi alternativi disponibili. L'obiettivo è offrire ai guidatori dati aggiornati per facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi durante la giornata.

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