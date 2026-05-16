Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 16 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Attraverso il servizio di infomobilità, la regione comunica le ultime notizie sui percorsi stradali, eventuali incidenti o lavori in corso che influenzano il traffico. L'informazione viene trasmessa per aggiornare gli automobilisti e facilitare gli spostamenti nella regione. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sistema di monitoraggio e gestione della viabilità regionale.

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Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la statale Pontina dove per un incidente e risultato tra via Pablo Picasso e via Isonzo nei due sensi il traffico è deviato sulle complanari andiamo sulla Statale Appia chiuso per incidente tra Terracina e fondi In entrambe le direzioni ci spostiamo sulla diramazione Roma nord se un incidente tra Castelnuovo di Porto è Settebagni verso raccordo anulare al momento non provoca code prestare attenzione Al Bano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima infine andiamo sul. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 11:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it