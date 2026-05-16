Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 16 maggio 2026, è stato pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità, una piattaforma regionale dedicata alla gestione e alla comunicazione delle condizioni del traffico. L'informazione riguarda le azioni e le attività di monitoraggio da parte di Astral Infomobilità, che si occupa di fornire dati e aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e sulle eventuali criticità presenti sul territorio.

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