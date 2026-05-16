Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 16 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato lo stato della viabilità a Roma e nelle zone circostanti. La segnalazione riguarda alcune strade con traffico intenso e possibili rallentamenti, senza indicazioni di chiusure o incidenti gravi. La situazione viene aggiornata periodicamente per fornire ai cittadini informazioni accurate e tempestive, utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo quella strada Pontina dove per un incidente è chiuso il tratto tra via Pablo Picasso via del Lido in direzione Terracina Cambiamo argomento ad Ostia in corso di svolgimento della manifestazione con corteo partito da via delle prove per poi giungere a piazza Anco Marzio percorrendo il Lungomare Duilio Lungomare Paolo Toscanelli e chiusura di lezioni durante il passaggio di manifestanti chiudiamo con il trasporto pubblico in programma per lunedì 18 maggio lo sciopero nazionale di ventiquattrore l'agitazione Roma e coinvolge la rete Atac a rischio bus filobus. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 09:40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it