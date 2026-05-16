Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:40 del 16 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio ha comunicato lo stato della viabilità a Roma e nelle zone circostanti. La segnalazione riguarda alcune strade con traffico intenso e possibili rallentamenti, senza indicazioni di chiusure o incidenti gravi. La situazione viene aggiornata periodicamente per fornire ai cittadini informazioni accurate e tempestive, utili per pianificare gli spostamenti durante la giornata.

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