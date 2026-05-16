Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 del 16 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'azienda ha comunicato le ultime situazioni riguardanti le condizioni delle strade e eventuali disagi in atto, fornendo informazioni in tempo reale sui servizi di mobilità regionale. La comunicazione si rivolge a chi si sposta nelle aree interessate, offrendo dettagli utili per pianificare gli spostamenti e valutare eventuali variazioni nel traffico.

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