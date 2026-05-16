Via Verde Caserta-Sannio Radici e Futuro | Serve un cambio di passo

Un progetto chiamato “Via Verde” che collega Caserta e il Sannio si trova al centro di un dibattito tra chi ne sostiene l’importanza e chi chiede un’azione più decisa. Gli enti coinvolti sottolineano come questa infrastruttura rappresenti una risorsa strategica per lo sviluppo locale, ma evidenziano anche che i lavori sono ancora fermi e che il tempo per realizzarla si sta esaurendo. Mentre altre aree avanzano con investimenti e programmazioni, qui si teme di perdere ulteriori opportunità.

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