Via Verde Caserta-Sannio Radici e Futuro | Serve un cambio di passo

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto chiamato “Via Verde” che collega Caserta e il Sannio si trova al centro di un dibattito tra chi ne sostiene l’importanza e chi chiede un’azione più decisa. Gli enti coinvolti sottolineano come questa infrastruttura rappresenti una risorsa strategica per lo sviluppo locale, ma evidenziano anche che i lavori sono ancora fermi e che il tempo per realizzarla si sta esaurendo. Mentre altre aree avanzano con investimenti e programmazioni, qui si teme di perdere ulteriori opportunità.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Un progetto strategico per il territorio che non può più restare fermo. Mentre altri territori investono e programmano, qui il rischio è perdere ancora tempo prezioso”. La lista “ Radici e Futuro con Carmine Valentino Sindaco” interviene sulla Via Verde Caserta-Sannio, il progetto di riqualificazione della tratta ferroviaria dismessa Dugenta – Sant’Agata de’ Goti – Valle di Maddaloni – Maddaloni. Il tema è stato affrontato anche nel corso del comizio tenutosi a Saiano, dove Carmine Valentino insieme a tutta la lista ha ribadito la necessità di accelerare il percorso istituzionale e progettuale per dare finalmente concretezza a un’infrastruttura ritenuta fondamentale per il futuro del comprensorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - “Via Verde” Caserta-Sannio, (Radici e Futuro): “Serve un cambio di passo”
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