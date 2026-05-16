Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La trasmissione presenterà alcune interviste e anticipazioni sui temi e gli ospiti della puntata. La conduttrice accoglierà in studio diversi volti noti, e saranno affrontate varie tematiche legate alla vita privata e pubblica dei protagonisti. Il programma si prepara a offrire un approfondimento su alcuni eventi recenti e curiosità legate alle figure coinvolte.

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