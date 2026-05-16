Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026
Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La trasmissione presenterà alcune interviste e anticipazioni sui temi e gli ospiti della puntata. La conduttrice accoglierà in studio diversi volti noti, e saranno affrontate varie tematiche legate alla vita privata e pubblica dei protagonisti. Il programma si prepara a offrire un approfondimento su alcuni eventi recenti e curiosità legate alle figure coinvolte.
Tutto pronto per il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 16 maggio 2026. Oggi, sabato 16 maggio 2026 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Tante nuove interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura e dello sport. Si parte con Arisa, la straordinaria interprete che ha brillato all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Magica favola” classificandosi al quarto posto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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