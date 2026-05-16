Ventimiglia | catturato in carcere il ricercato per violenza in Germania

Durante un controllo in via Tenda a Ventimiglia, le forze dell’ordine hanno individuato un uomo ricercato per una rapina in Germania. L’individuo è stato fermato e portato in carcere. La polizia ha collegato il suo arresto a un mandato di ricerca europeo emesso dal paese tedesco. La notifica del mandato e i controlli di routine hanno permesso di identificare il soggetto come ricercato. Le autorità italiane hanno poi trasferito l’uomo nel carcere locale.

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? Domande chiave Come ha fatto la polizia a collegare la rapina al mandato tedesco?. Cosa è emerso durante i controlli in via Tenda a Ventimiglia?. Chi deve decidere se il detenuto verrà mandato in Germania?. Perché l'uomo si trovava già nel carcere di Sanremo?.? In Breve L'uomo era già detenuto nel carcere di Sanremo per una rapina in via Tenda.. I crimini commessi ad Hannover risalgono al corso dell'anno 2023.. La Corte d'Appello di Genova gestisce l'iter per il mandato di estradizione.. La polizia aveva fermato quattro individui durante l'intervento a Ventimiglia.. Un cittadino extracomunitario ricercato dalla Germania per violenza sessuale e furto è stato catturato a Ventimiglia dopo un mandato di arresto europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia: catturato in carcere il ricercato per violenza in Germania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ricercato per violenza sessuale in Germania, nigeriano chiede permesso di soggiorno in ItaliaPADOVA, 27 APR – Ricercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova... Arrestato a Massafra 23enne ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minoreTarantini Time Quotidiano Un cittadino afgano di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo...