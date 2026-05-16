Venti a 300 km h | la scienza conferma i tornado anche in Italia

Recentemente la comunità scientifica ha confermato che anche in Italia possono verificarsi tornado, con venti che raggiungono i 300 kmh. La differenza tra i tornado e i downburst sta nella loro origine e nel modo in cui si sviluppano, con i primi caratterizzati da un movimento rotatorio. Le zone italiane più interessate da questi eventi sono alcune regioni del centro e del sud, dove si sono verificati episodi di vortici accompagnati da forti venti. La presenza di questi fenomeni è stata documentata attraverso studi e analisi di eventi passati.

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? Punti chiave Perché la scienza distingue i tornado dai comuni downburst?. Quali zone d'Italia sono storicamente le più colpite dai vortici?. Come si differenzia un tornado da una semplice tromba d'aria?. Cosa accadde nel 1930 in Veneto con venti a 500 kmh?.? In Breve Vento F5 registrato al Montello nel 1930 con velocità vicine ai 500 kmh.. Tornado F4 colpito Venezia l'11 settembre 1970 e doppio evento a Trapani nel 1851.. Eventi distruttivi documentati tra Parma e Piacenza nel 1965 e nell'Oltrepò Pavese nel 1957.. Danni recenti segnalati a Taranto nel 2012 e nell'area di Dolo-Mira nel 2015.. I venti che superano i 300 chilometri orari colpiscono il territorio italiano con la stessa forza di un tornado, smentendo le teorie popolari che vorrebbero questi fenomeni esclusivi degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venti a 300 km/h: la scienza conferma i tornado anche in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video We Are The 7th Civilization! What Wiped Out The Six Civilizations Before Ours History For Sleep Sullo stesso argomento L’impresa di Piergiuseppe Mangiacotti: da Pozzaglio a Dakar, 4.300 km in bici in venti giorniPozzaglio (Cremona), 22 aprile 2026 – Quattromila trecento chilometri in bicicletta. Rubano Rolex a 2 anziani: ladri arrestati a 300 km di distanza, con loro anche una neonataFaenza (Ravenna), 11 maggio 2026 – Su di loro pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso febbraio dal gip del Tribunale... Uragano Melissa colpisce la Giamaica, venti fino a 300 km/h: già 4 vittimeSecondo il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti, Melissa è la tempesta più forte al mondo degli ultimi decenni, anche peggio dell'uragano Katrina che devastò gli Stati Uniti nel 2005 L'uragano ... it.euronews.com Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km all’oraL’uragano Melissa, il peggiore del secolo, ha toccato terra in Giamaica a New Hope, nel sud dell’isola, accompagnato da venti a 185 miglia, quasi 300 chilometri orari. L’uragano Melissa si è ... ilsole24ore.com