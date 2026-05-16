Il commissario tecnico ha annunciato che non parteciperà alla tradizionale cerimonia prepartita prevista alle 12.00, lasciando incertezza sulla sua presenza al match. La decisione arriva prima del calcio d'inizio di un derby molto atteso, con l’intera squadra che aspetta eventuali indicazioni ufficiali. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario, ma le scelte del tecnico potrebbero influenzare gli sviluppi dell’incontro. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali finora.

“Si potrebbe andare tutti insieme allo zoo comunale. Vengo anch’io? No, tu no”, cantava Enzo Jannacci. E Maurizio Sarri cosa fa? Viene o non viene al derby di Roma? Mercoledì, dopo la finale di Coppa Italia, il tecnico laziale ha promesso: “Se la partita sarà domenica a mezzogiorno, io non mi presento. Quattro squadre si giocano 60, 70, 80 milioni e le mettono in campo alle 12 di fine maggio. Io non ci vado, anzi, il presidente dovrebbe ritirare la squadra”. Sparata che in un bar della Balduina avrebbe avuto una giustificazione, molto meno in un contesto professionistico. Difficilmente Lotito perdonerebbe la diserzione al suo mister, anche perché contro l’Inter si è visto che cosa moscia possa diventare la Lazio senza il suo Comandante a bordo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vengo anch'io? Il Comandante a un bivio: derby a mezzogiorno o diserzione

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