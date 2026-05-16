Veicoli come ariete contro negozi a Rivalta di Torino e Beinasco | il primo colpo fallisce nel secondo portati via alcuni gioielli

Nella notte di ieri, venerdì 15 maggio 2026, una banda composta da almeno sette persone ha colpito in due diversi episodi nella zona di Torino. I malviventi hanno utilizzato veicoli come arieti per forzare gli ingressi di due negozi, uno a Rivalta e l’altro a Beinasco. Nel primo tentativo, l’assalto è fallito, mentre nel secondo sono stati portati via alcuni gioielli dalla gioielleria all’interno del centro commerciale Le Fornaci. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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