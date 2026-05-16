Vasco Rossi scelta drastica prima del tour | Basta telefonate un solo messaggio può cambiarti l' umore

Prima di partire per il suo prossimo tour, il cantautore ha deciso di limitare le comunicazioni telefoniche, affermando che anche un singolo messaggio può influenzare il suo stato d'animo. Ha spiegato di preferire un distacco totale dal telefono durante i viaggi, evitando conversazioni e messaggi che possano disturbare la concentrazione. La sua scelta arriva dopo aver sottolineato che, durante le tournée, si dedica completamente all’attività, lasciando a casa ogni tipo di contatto tranne eventuali comunicazioni indispensabili.

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Bologna, 16 maggio 2026 – “Quando parto per un tour. parto davvero. Esco di casa e non ci torno più fino alla fine. Durante le prove e il tour entro in un’altra vita: musica, palco, poesia, suoni, emozioni”. A spiegarlo ai suoi milioni di fans è il mitico Vasco Rossi che, sul suo profilo Instagram, ribadisce che ora si vuole concentrare solo e soltanto sulla nuova avventura musicale. "Elimino quasi tutto il resto. Messaggi, telefonate, distrazioni”. “Per questo elimino quasi tutto il resto. Messaggi, telefonate, distrazioni, drammi, questioni. fuori – ribadisce il Blasco –. Anche un piccolo messaggio può cambiarti l’umore . e quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, scelta drastica prima del tour: “Basta telefonate, un solo messaggio può cambiarti l'umore” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vasco Rossi torna a Rimini: ecco quanto resterà in città prima del tour Vasco Rossi, prove del tour 2026: ecco dov’è la “località segretissima”. “Arrivo all’astronave”Bologna, 27 aprile 2026 – Il 23 aprile l’annuncio della partenza da Bologna per una “località segretissima”, il 27 Vasco Rossi svela il posto dove si... Vasco Rossi, scelta drastica prima del tour: Basta telefonate, un solo messaggio può cambiarti l'umoreEntro in un’altra vita. Il tour per me è un lungo viaggio, una specie di mondo parallelo: migliaia di like per il post del cantautore su Instagram. Quando sali sul palco devi essere libero, leggero ... ilrestodelcarlino.it Vasco Rossi, il concerto della discordia a Ferrara: Non lo volete?. La polemicaFerrara ricorda quel 18 maggio 2023, data del concerto memorabile di Bruce Springsteen, il Boss. E forse per questo tenta di evitare un remake, dopo i danni ambientali subiti. Il 5 e il 6 giugno ... dilei.it